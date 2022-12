Rush Hour 4 : Jackie Chan confirme que le film est en route, le réalisateur s'affiche avec DJ Khaled sur un yacht

Red Sea Film Festival qui se déroule en ce moment à Djeddah, du 1er au 10 décembre 2022. "Nous parlons de Rush Hour 4 en ce moment même" a-t-il soufflé à un journaliste qui s'est empressé de relayer la bonne nouvelle. Cette prise de parole a permis à DJ Khaled de faire connaître le réalisateur du film, qui n'est autre que Brett Ratner, le metteur en scène des trois premiers. Sur un yacht en train de passer du bon temps sur les mers de Djeddah, DJ Khaled fait une vidéo dans laquelle il s'affiche avec Brett Ratnet qui lui a fait lire le script. "C'est top secret pour le moment" avance DJ Khaled qui semble lui aussi heureux que le duo Jackie chan / Chris Tucker soit de retour.



Il faut dire que pas mal de fans nostalgiques des buddy-movies des années 90 attendaient ce reformation depuis un petit moment, surtout que les rumeurs circulent depuis quelques années. On se rappelle que Chris Tucker avait même posté sur son compte Instagram une photo où on le voyait avec Jackie Chan faire le signe 4 de la main. Photo qui a été démentie maladroitement par la suite par Jackie Chan prétextant la photo et le compte fake. Drôle d'excuse bidon d'ailleurs à l'époque pour noyer le poisson...





Vous voulez savoir qui va réaliser RUSH HOUR 4 ? Brett Ratner en personne, qu’on voit ici avec DJ Khaled. Il est donc de retour à Hollywood. Le script est déjà écrit visiblement. pic.twitter.com/yfW6KiqD7h — Maxime CHAO (@MaximeChao) 9 décembre 2022





Rush Hour 4 est bel et bien en production. C'est Jackie Chan qui l'a révélé lors du