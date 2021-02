Roller Champions : on est retourné sur les pistes circulaires du jeu d'Ubi, nouvelles impressions

Sport fictif et inédit oblige, impossible d'entamer ce premier tour d'horizon de Roller Champions par autre chose qu'un petit récapitulatif du concept et des règles principales ! Empruntant à la fois au roller derby et au basket-ball, les parties se déroulent en trois contre trois sur des pistes circulaires de forme allongée. Des parois transparentes situées au centre et sur les bords délimitent le terrain, tout en permettant aux participants de prendre de l'élan. Quelques dénivelés sur la piste aident eux aussi à la prise de vitesse, sachant qu'il est également possible de s'agripper à un coéquipier en mouvement pour gagner un boost ou réaliser un super-saut. Suffisamment riche pour autoriser différentes tactiques et suffisamment limitée pour que la prise en main ne soit pas un calvaire, la palette de mouvements semble avoir trouvé un bon équilibre. A noter qu'un skatepark est disponible depuis le menu principal pour les frileux qui souhaiteraient s'entraîner librement et sans pression. Cet endroit fait également office de hub social, jusqu'à six joueurs pouvant s'y retrouver en mode détente et petits défis entre amis. Mais les vrais matchs ne peuvent se dérouler que sur les stadiums officiels, car la nature circulaire de la piste est primordiale.







En effet, l'objectif de chaque équipe est de marquer un maximum de points en envoyant une balle dans un but circulaire situé en hauteur en un point unique du terrain. Ce cerceau peut être abordé d'un côté comme de l'autre, sachant que les joueurs sont libres de tourner sur la piste dans le sens qu'ils souhaitent et de faire demi-tour à volonté. Cependant, le but est initialement fermé et il faut impérativement qu'une équipe réalise un tour complet et passe quatre barrières virtuelles pour qu'il se déverrouille. Si un joueur réussit à envoyer la balle à travers le cerceau à ce moment-là, son équipe marque un point. Mais il peut être tentant de garder le contrôle plus longtemps, car effectuer deux tours permet de marquer trois points, tandis que tirer après trois tours accorde cinq points, soit la victoire définitive puisqu'il s'agit du score maximum à atteindre. Mais attention, le compteur de tours est réinitialisé dès que la balle change de main tandis que le but se referme, ce qui introduit une petite dose de tactique non négligeable dans les parties. Certains joueurs tenteront de maximiser le score potentiel avant de tirer, alors que d'autres préféreront assurer un point dès que possible.





TA PASSE EN BALLE ?