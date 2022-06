Roller Champions : le jeu d'Ubisoft se met au disco, un trailer qui met la fièvre !

Voilà un mois que Roller Champions est disponible sur PC et consoles, et du côté d'Ubisoft, on commence à enrichir le jeu de contenu supplémentaire. La bonne nouvelle, c'est que le lancement des Saisons est désormais opérationnel, avec une première saison accessible gratuitement, et ce quelle que soit la plateforme jouée. C'est donc l'occasion pour Ubisoft de proposer de nouveaux terrains, des modes supplémentaires et des objets inédits sur le thème du disco. C'est donc la fièvre du samedi soi qui a envahi ces arènes, devenues de véritables dancefloors, comme cette arène baptisée Brooklyn Court et deux autres cartes, Venice Beach Park et Liberty Arena, qui seront ajoutées le 23 juin et le 4 juillet prochain. Mais ce n'est pas tout, Fièvre du disco introduit également l'Arena 8, un tout nouveau mode de jeu qui se déroule dans une arène qui est présentée comme innovante. Tout est d'ailleurs détaillé dans le trailer.