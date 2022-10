Roller Champions : la nouvelle Saison, La Voie du Dragon, détaille ses nouveautés

Ubisoft n'a pas l'intention de laisser tomber son Roller Champions, et ce malgré des ventes décevantes. Preuve en est avec l'annonce d'une nouvelle saison à thème, disponible gratuitement dès aujourd'hui le 4 octobre sur PC, PS4, Xbox Onen, Xbox Series et Nintendo Switch. Baptisé "La Voie du Dragon", ce nouveau contenu va permettre d'introduire la culture asiatique dans le jeu, mais également tout ce qui tourne autour des arts martiaux. Qu'il s'agisse des tenues, des environnements et de la musique, tout fait référence à l'Asie donc, sachant que les nouvelles arènes font aussi bien référence au Japon, à la Chine comme à la Thaïlande, puisqu'il est question de Arène Bangkok, Temple Zen et Temple du Dragon. Histoire d'ailleurs de séduire un peu plus les joueurs, La Voie du Dragon introduira chaque semaine un mode de jeu différent ou un mini-jeu skatepark qui récompensera les joueurs avec de nouveaux fans et contribuera à leur progression dans le Roller Pass. Ubisoft précise aussi que le jeu est cross-play, ce qui facilitera les invitations entre amis dans le monde, d'autant que la stabilité et le matchmaking ont été grandement améliorés.