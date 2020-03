Roller Champions : Ubisoft dévoile un carnet de développeur consacré à l'alpha fermée

Annoncé à l'E3 2019, Roller Champions s'affiche encore une fois dans un carnet de développeur consacré à la prochaine alpha fermée. En réalité, il s'agit d'un extrait du livestream diffusé hier soir, et durant lequel on a appris entre autres que les meilleurs joueurs de la première démo avait étés contactés afin de donner leur feedback et transmettre quelques suggestions.





Roller Champions sera disponible sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et même sur smartphones. Bien sûr, comme l'alpha fermée va bientôt ouvrir ses portes , on découvre aussi toutes les modalités concernant la manière d'obtenir un accès, ainsi que les fonctionnalités qui seront disponibles en fonction des diverses phases de test. En effet, si vous n'obtenez pas le précieux sésame pour l'alpha fermée, sachez qu'une bêta est également prévue même si l'on ignore encore quelle sera la date retenue par Ubisoft.Roller Champions sera disponible sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et même sur smartphones.