Roller Champions : une bêta fermée et de nouvelles fonctionnalités, Ubisoft explique tout

Toujours sans aucune date de sortie, Roller Champions doit cependant sortir cette année en 2021. Avant que Ubisoft daigne nous dévoiler sa date d'arrivée sur les étals physiques et les boutiques en ligne, l'éditeur français nous annonce le lancement d'une bêta fermée pour justifier améliorer l'expérience utilisateur avec comme d'habitude l'envie de récupérer le feedback des joueurs. Cette bêta fermée est donc prévue du du 17 février à 18h jusqu'au 1er mars à 22h, heure française et sera disponible aussi bien sur PC, PS4 que Xbox One, sachant que le matchmaking sera pris en compte, tout comme la fonctionnalité cross-play entre chaque plateforme. Ubisoft en profite pour publier deux vidéos. La première n'est autre qu'un nouveau trailer, ultra court de 56 secondes, tandis que la seconde est un Dev Diary qui explique tout ce qu'on peut attendre de la bêta fermée, mais aussi des nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées dans le jeu.En gros, Roller Champions se dote désormais de nouveaux modes de jeu tels que les modes Classé, Match personnalisé, mais aussi des modes de jeu temporaires comme le mode 2v2. On apprend que le gameplay a subi aussi quelques réajustements, qu'il y a de nouveaux mouvements en solo et en équipe, sans oublier l'arrivée du Skatepark, qui n'est autre qu'un hub social permanent au sein duquel 6 joueurs pourront s'entraîner en simultané, participer à des mini-jeux à durée limitée et s'amuser avec leurs co-équipiers. Bon à savoir. Enfin pour terminer, on rappelle que Roller Champion est développé par de nombreux studios interne : Ubisoft Montréal, Ubisoft Chengdu, Ubisoft Saguenay et Ubisoft Pune.