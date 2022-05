Roller Champions : un nouveau trailer pour donner le coup d'envoi de la Saison inaugurale

Ça y est ! Après des mois de silence (un an en vrai), Roller Champions a enfin été lâché dans la nature par Ubisoft. L'éditeur français a en effet lancé son jeu de roller compétitif le 25 mai dernier à la fois sur PC, PS5, Xbox Series, PS5 et Xbox One, sachant que le jeu est cross-play et cross-progression, ce qui est une formidable initiative. L'occasion donc pour Ubisoft de laisser partir un nouveau trailer, histoire de nous rappeler qu'il s'agit d'un jeu de sport par équipe et que son business model est calqué sur celui des free-to-play en PvP. On rappelle le principe : deux équipes de trois joueurs s’affrontent pour être la première à marquer cinq points. Attention tout de même, il y a quelques subtilités comme le fait que pour marquer davantage de points, il faut faire le plus de tours d’arène possible avant de marquer, à une seule condition : ne jamais perdre la balle. Ce n'est évidemment pas mission impossible, mais il va falloir faire appel à l'esprit d'équipe pour s'en sortir face aux adversaires qui seront coriaces. Tous les coups sont permis, de l'esquive sournoire aux tacles sales, sans oublier les figures acrobatiques que l'on peut effectuer pour avoir encore plus de style.Ce trailer est aussi l'occasion de parler de la saison inaugurale, qui va durer du 25 mai au 21 juin et permet de s'amuser sur trois arènes et deux modes de jeu spécifiques à durée limitée. Ubisoft nous fait savoir qu'un Roller Pass a été mis en place, avec la possibilité de débloquer 41 récompenses en participant à plusieurs matchs, tandis que les joueurs qui n'ont pas les sous peuvent toutefois récupérer 11 objets jusqu'au 21 juin. A noter que tous les objets acquis durant cette période resteront en possession du joueur, même après la fin de la saison. Si c'est pas royal ça...