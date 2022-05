Roller Champions : après 1 an de silence-radio, le jeu a enfin une date de sortie

Plus d'un an que nous étions sans aucune nouvelle de Roller Champions, à tel point que certains se demandaient si le jeu n'allait pas finir dans les méandres du catalogue oublié d'Ubisoft tels que Skull and Bones et Beyond Good & Evil 2, des projets clairements maudits. Mais une vidéo surprise a popé sur la chaîne YouTube d'Ubisoft pour nous annoncer deux bonnes nouvelles ! La première, c'est que Roller Champions est bel et bien vivant, et la deuxième, c'est qu'il sort dans une semaine à peine, le 25 mai 2022. Une annonce surprise, avec une date précipitée, mais le jeu de rollers compétitif de l'éditeur français est bien à séduire les joueurs. Dans la vidéo partagée, les développeurs reviennent sur le contenu du jeu bien sûr, mais insiste fortement sur le Roller Pass pour ne rien manquer du contenu à venir. Roller Champions est prévu sur PC, PS4, Xbox One et sera étrocompatible sur PS5 et Xbox Series X|S. Les versions Switch, iOS et Android arriveront plus tard.