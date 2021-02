Returnal (PS5) : la planète Atropos détaillée en vidéo, un mélange entre Alien et Stargate

Alors qu'on imaginait que Returnal allait avoir une place de choix dans le State of Play de demain, Sony Interactive Entertainment prend le contre-pied de nous balancer une nouvelle vidéo du jeu développé par Housemarque vingt-quatre heures avant le coup d'envoi de l'événement. Que faut-il comprendre par-là ? Que le titre n'aura pas le droit à son quart d'heure de gloire ? Une question qui mérite amplement d'être posée, puisqu'après nous avoir détaillé l'usages des armes dans le jeu, et leur évolution plutôt bien pensé, il est question cette fois-ci de prendre du temps pour nous parler des environnements, et plus précisément de la planète Atropos que laquelle Serene a atterri. D'apparence inhabité, ce nouveau monde semble à l'inverse renfermer une civilisation extraterrestre bien plus évoluée qu'on ne le croit. Les anciens habitants semblent avoir mis en place une technologie avancée, avec la possibilité d'être connectés entre eux, sachant que certains lieux possèdent vraisemblablement des similitudes. Magie noire ou hallucinations de la part de notre spationaute ? Réponse le 30 avril 2021, date de sortie du jeu sur PS5.