Return to Silent Hill : le film de Christophe Gans a trouvé son acteur principal !

Guidé par les ombres de son passé, James Sunderland revient à Silent Hill pour retrouver son amour perdu, Mary Crane. Mais la petite ville sombre et oppressante n'est plus le lieu de ses souvenirs. James rencontre des personnages qui lui semblent trop familiers et qui tentent de le détourner de sa quête de Mary. Plus il cherche Mary, plus il commence à se demander si tout cela est encore réel, ou s'il est tombé dans le sombre monde souterrain de Jacob Crane.

Alors que le tournage s'apprête à être lancé (c'est prévu pour la mi-mars en Serbie, puis en Allemagne), le nouveau film Silent Hill (de son vrai nom Return to Silent Hill) de Christophe Gans refait parler de lui grâce à des révélations faites par le site allemand Filmportal. Ce dernier a en effet révélé le nom de l'acteur principal, un certain Jeremy Irvine, qui endossera le rôle principal de James Sunderland. Peu connu du grand public, Jeremy Irvine a néanmoins été le héros du film Cheval de Guerre de Steven Spielberg en 2011, avant d'enchaîner les petits rôles. Aujourd'hui âgé de 32 ans, le comédien britannique va avoir la lourde tâche de s'emparer du rôle du héros de Silent Hill 2, en proie avec la folie et les événements surnaturels.Filmportal a également révélé le nom du directeur de la photographie, un certain Benoît Debie, qui n'est autre que le collaborateur de longue date de Gaspar Noé puisqu'il a travaillé sur chacun de ses films depuis Irréversible. Autre détail important révélé par les site allemand, c'est le synopsis de ce Return to Silen Hill qui reprend la même trame que le cultissime Silent Hill 2 de Konami, dont voici les écrits :



On s'aperçoit que Christophe Gans s'est permis aussi quelques libertés, avec l'intégration du personnage de Jacob Crane, qui n'est autre qu'un nouveau personnage, et qui permettra d'insuffler des choses inédites pour que le joueur qui connaisse le jeu par coeur ne navigue pas trop en terrain connu. Le projet pour Gans est donc doublement compliqué : faire un bon film d'angoisse et d'horreur, mais aussi une bonne adaptation du jeu vidéo.