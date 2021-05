Resident Evil Village : déjà 3 millions pour le jeu de Capcom, c'est mieux que Resident Evil 7

Assurément, Resident Evil Village est l'un des très gros titres de cette année. On apprenait hier son excellent démarrage au Royaume-Uni et, aujourd'hui, Capcom en rajoute une couche en lâchant un nouveau chiffre officiel :(2,5 millions en son temps pour la même période), jeu qui n'a pas à rougir puisqu'il est vendu aujourd'hui à plus de 8,5 millions d'exemplaires., statuant lui aussi à 3 millions de jeux distribués/vendus à son lancement en 2019.En revanche, force est de constater que ce n'est pas la meilleure propulsion non plus dans la saga :Qu'importe, Village a encore de beaux jours devant lui et ça, Capcom le sait bien. Une belle année pour la firme d'Osaka, elle qui a publié Monster Hunter Rise il y a seulement deux mois !By the way, notre test est disponible à cette adresse . Et notre critique vidéo, juste ci-dessous.