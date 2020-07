Resident Evil Village : le jeu serait en fait un open world, de nouvelles infos en fuite

Dévoilé lors du show PS5, Resident Evil Village s'annonce comme un épisode particulièrement ambitieux qui devrait changer la donne : histoire d'aller encore plus dans ce sens, l'insider DuskGollem (celui ayant déjà fait fuiter toutes les informations au sujet du jeu par le passé), s'est confié sur Twitter, révélant quelques informations intéressantes.La première d'entre elles, c'est que Resident Evil Village s'appuierait en réalité sur un monde ouvert : plus qu'une immense maison ou un commissariat comme ça pouvait être le cas auparavant, c'est bien le fameux village dans son intégralité qui se proposera, incitant alors à l'exploration. Le château déjà aperçu dans la bande-annonce, quant à lui, s'épaulerait d'un level design plus labyrinthique, plus linéaire. C'est d'ailleurs précisément ce qui aurait mené Capcom à annuler les versions PS4 et Xbox One : les textures de la map particulièrement grosse mettaient trop de temps à s'afficher tandis que les temps de chargement, eux, s'avéraient trop longs.Cette grandeur dans la zone du jeu se traduirait également par une aventure plus longue qu'à la moyenne, alors dans la tranche des 12-15 heures plutôt que les 8-10h des précédents opus (voire bien moins dans le cas de Resident Evil 3). Notons que toujours selon DuskGollem, Ethan ne serait pas le seul personnage jouable puisqu'il y en aurait en fait trois : forcément, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce bon vieux Chris Redfield même si cela reste encore de la supposition.Enfin, l'insider confirme que le développement du jeu en est à 60% - une information déjà dévoilée dans le magazine Famitsu - pour une sortie en 2021 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X. Il n'y a plus qu'à attendre sagement.