Resident Evil Village : lieu, développement, vue FPS, quelques nouveaux détails émergent

Petit à petit, Resident Evil Village se précise. Autant dire que son ambiance nous intrigue, elle qui nous place à nouveau dans la peau d'Ethan (le héros de Resident Evil VII) au sein d'un bled enneigé surmonté d'un château, occultisme et loup-garou à l'appui. Bonne nouvelle, le dernier numéro du célèbre magazine japonais Famitsu nous permet d'en savoir plus à son sujet : voici donc quelques nouvelles informations.La première d'entre elles, c'est que son nom officiel est bien "Resident Evil Village" et non "Resident Evil 8". Bien que la stature du jeu soit aussi importante qu'un épisode numéroté, Capcom demande à sa communauté de l'appeler par son véritable titre et pour cause : le "Village" sera en quelque sorte un personnage à part, un élément fondamental du récit. Au passage, le géant nippon précise qu'il est bien localisé en Europe : on ne sait pas dans quel pays exactement, mais impossible de ne pas esquisser un sourire nostalgique quand on sait que Resident Evil 4 et son fameux village poussiéreux se situait justement... en Espagne.Autrement, Capcom précise que la vue à la première personne aurait évolué depuis RE7, qu'elle serait plus... travaillée. On ne sait pas exactement en quoi cependant - peut-être que l'aspect shooter sera mis en avant davantage ? Quoiqu'il en soit, il reste encore un peu de temps à la firme d'Osaka pour peaufiner son jeu puisqu'elle nous apprend que le titre n'en est à 60% de son développement. On rappelle que Resident Evil Village sortira en 2021 sur PC, PS5 et Xbox Series X : vivement que l'on puisse poser nos mains dessus.