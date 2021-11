Resident Evil Welcome to Raccoon City : pire que les films avec Milla Jovovich ? (Notre critique)

Quasiment 20 ans après le premier Resident Evil mis en boîte par le détesté Paul W.S. Anderson, la saga opère aujourd'hui un reboot cinématographique réclamé par les fans des jeux de Capcom. Il faut dire qu'après 6 épisodes (dont 4 réalisés par le mari de Milla Jovovich), les amoureux du survival horror se demandent encore comment les films ont-ils pu s'éloigner à ce point du matériau d'origine. Heureusement, Sony Pictures a annoncé en 2017 travailler sur un reboot complet avec cette envie d'être fidèle aux titres de Capcom. De quoi donner espoirs à toute une communauté qui rêvent de pouvoir sursauter dans les salles obscures en voyant Leon S. Kennedy, Claire & Chris Redfield, ou bien encore Jill Valentine être soigneusement adaptés.Quatre ans plus tard, et quelques bandes annonces, nous y sommes : Resident Evil Welcome to Raccoon City a pris forme grâce à l'oeil avisé (ou pas) de Johannes Roberts, un cinéaste qui s'est fait un peu connaître avec 47 Meters Down et sa suite 47 Meters Down Uncaged, deux films de requins assez honnêtes. Si Johannes Roberts se revendique comme un vrai fan de la série imaginée par Capcom, ce dernier n'a malheureusement pas su proposer un film de meilleure qualité que ceux de Paul W.S. Anderson. Entre réalisation un peu cheap, acteurs vraiment pas convaincants, scénario absent et situations parfois ubuesques, ce reboot de Resident Evil à 40 000 millions de dollars de budget sombre dans le nanar très rapidement. Pire, certains personnages comme Leon S. Kennedy et Jill Valentine sont malmenés pour être complètement différents. Non, la pilule passe mal et on vous explique pourquoi dans notre critique.