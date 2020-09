Resident Evil Village : sombre et satanique, voici un nouveau trailer sous pression capturé sur PS5

Alors qu'il doit aussi se montrer au Tokyo Game Show 2020, Resident Evil Village n'aura finalement pas attendu la fin du mois de septembre : lors de son show entièrement dédié à la PS5, Sony a ainsi mis en avant le futur FPS très prometteur de Capcom à travers une bande-annonce inédite... et celle-ci ne plaisante vraiment, vraiment pas.Atmosphère occultiste voire quasi-diabolique, loup-garou monstrueux, sorcière timbrée et château gothique éprouvant : ce nouvel opus majeur de la franchise impose une direction artistique définitivement travaillée qui risque bien de contraster avec les précédents épisodes. Malheureusement, toujours pas de gameplay à se mettre sous la dent mais le trailer est en tout cas réalisé sous le performant moteur du studio, le RE Engine, et annonce toujours une sortie en 2021. Bon visionnage.