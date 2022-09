Resident Evil 4 Remake : le jeu sortira aussi sur PS4, Capcom donne rendez-vous en octobre

Resident Evil 4 Remake sortira également sur PS4. C'est en effet ce que Capcom a annoncé lors de sa conférence dédiée au Tokyo Game Show 2022, sans évoquer la Xbox One. Ce n'est pas tout, puisque l'éditeur japonais a également indiqué qu'un Resident Evil Showcase aurait lieu en octobre prochain, ce qui devrait sans doute permettre d'en découvrir davantage sur le jeu.



En attendant, on rappelle que Resident Evil Village : Les Ombres de Rose, le DLC consacré à la fille d'Ethan et de Mia Winters, est prévu pour le 28 octobre, et qu'il se déroulera 16 ans après les événements de la campagne principale. Quant à Resident Evil 4 Remake, il n'arrivera pas avant le 24 mars 2023.





Annoncé sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC,