Resident Evil 4 Remake : Capcom officialise enfin le jeu sur PS5, un 1er trailer next gen et une date de sortie

Il ne pouvait pas en être autrement après toutes les rumeurs qui ont circulé sur le jeu ces derniers mois. Le State of Play de ce soir aura donc permis à Capcom d'officialiser enfin le remake de Resident Evil 4 sur PS5. "À sa sortie, Resident Evil 4 a révolutionné la franchise Resident Evil grâce à son gameplay innovant mêlant action, tir et gestion des ressources, et est rapidement devenu une référence pour les opus qui ont suivi, nous explique-t-on sur le PlayStation Blog . Cette fois, nous développons le jeu dans l’optique de proposer un niveau de qualité exceptionnel à la hauteur de ce que l’on peut attendre d’un survival horror en 2023, tout en préservant l’essence du jeu original. Nous voulons que les fans de la série retrouvent ce qui a fait le succès du jeu, tout en insufflant à ce dernier des éléments nouveaux et rafraîchissants. Une volonté qui passe par la réécriture de l’histoire en conservant sa trame principale, la modernisation des graphismes et la mise à jour des commandes pour s’adapter aux standards actuels."Pour ceux qui l'auraient déjà oublié, on rappelle que Resident Evil 4 envoie Leon S. Kennedy en Europe où a été aperçue pour la dernière fois la fille du Président des États-Unis qui a été kidnappée. Son enquête le mène jusqu'à un village dont les habitants ont un comportement pour le moins étrange. Attendu pour le 24 mars 2023, le remake de Resident Evil 4 sera bien évidemment compatible avec le PlayStation VR 2.