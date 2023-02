Resident Evil 4 Remake : découverte du Chapitre 5 en gameplay 4K, une séquence avecx Ashley

Au lendemain des nouvelles images et des informations lâchées par Game Informer suite à son exclusivité d'avoir eu accès à nouveau à Resident Evil 4 Remake, le magazine américain est de retour cette fois-ci avec une vidéo de gameplay de quasi 13 minutes. Il s'agit d'une section de jeu du Chapitre 5, au moment où Leon S. Kennedy est déjà accompagné d'Ashley, la fille du Président des Etats-Unis. On se retrouve à l'intérieur de l'église que nos deux protagonistes doivent quitter le plus vite possible. En s'échappant par l'une des fenêtres, ils se retrouvent à l'extérieur, sous une pluie battante, ce qui permet d'apprécier la qualité des graphismes et de l'ambiance globale. Certes, on se rend compte sur les gouttes d'eau qui ruissellent le long des personnages manquent singulièrement de réalisme et de naturel, mais il se dégage une certaine ambiance lugubre avec cette heavy rain comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. C'est aussi le moment de découvrir de nouvelles mécaniques de jeu, notamment au corps-à-corps, puisque Leon peut asséner des coups fatals au couteau. C'est le cas dès lors que Ashley se fait kidnapper par l'un des paysans espagnoles, mais aussi quand le besoin d'exécuter un homme par terre se fait sentir.Un peu plus tard, on voit Leon pénétrer à l'intérieur d'une demeure plongée dans le noir. Le sous-sol à peine éclairé et envahi par une brume permet là aussi d'installer une atmosphère incroyable, mais aussi de découvrir des passages totalement inédits, qui n'existaient pas dans le jeu d'origine. Ensuite, de retour à nouveau en extérieur, Leon S. Kenndy va devoir faire face à une météo un peu plus capricieuse, puisque le vent s'est levé et frappe alors la pluie d'un côté. Le rendu est assez impressionnant, d'autant que les cheveux, vêtements et déplacement de notre flic réagissent avec ce vent violent. C'est là qu'intervient l'un des nouveaux ennemis qui avaient été teasés il y a 24 heures. On fait la rencontre d'un chien infecté, capable de se déplacer rapidement et d'attaquer avec cette excroissance démoniaque. Ensuite, on assistera à la fameuse scène où Leon, Ashley et Luis doivent s'enferme dans une petite maison et contrer les vagues d'ennemis qui essayent de pénétrer à l'intérieur.La sortie de Resident Evil 4 Remake est attendue pour le 24 mars prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.