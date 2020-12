Red Dead Online : les fêtes de fin d'année arrivent, c'est Noël au Far West aussi

Comme l'ensemble des jeux multi qui réunissent les plus grandes communautés, Red Dead Online ne pouvait pas passer à côté des fêtes de fin d'année, et sans surprise on apprend que le multi de Red Dead Redemption 2 va profiter d'un habillage spécial pendant cette période festive. Au-delà de la neige qui va tomber abondamment sur les 5 états, on va également retrouver des tenues hivernales, aussi bien pour les vêtements que pour les armes, avoir la possibilité d'acheter des chevaux Turkoman, récupérer des récompenses triplées lors de confrontations dites festives. Celles et ceux qui iront faire un tour du côté de Saint Denis auront droit à de belles surprises, puisque Les rues et les maisons de Saint Denis se sont parées de décorations et d'illuminations de fêtes, et les distilleries et bars clandestins se sont ornés de boules et de guirlandes. Dans les rues, on entend résonner de joyeux chants festifs également. Mais d'autres bonus vous attend et voici le listing complet :





RÉCOMPENSES ET OBJETS SAISONNIERS

Le fond de l'air est frais, alors consultez la section Avantages du menu Pause pour récupérer vos cadeaux : une récompense pour un manteau gratuit afin de vous protéger des éléments et une récompense pour une carabine gratuite.

L'esprit des fêtes a même gagné les armuriers, qui offrent gratuitement cette semaine la toute nouvelle variante d'hiver pour la carabine Evans. Tant que vous êtes dans la boutique, découvrez la variante saisonnière Krampus du fusil à double canon, disponible temporairement sans limitation de rang.





NOUVEAUX CHEVAUX TURKOMAN

Toutes les écuries proposent à la vente une sélection de superbes nouveaux chevaux Turkoman, à la robe grise, noire, alezane ou encore perlino.









CONFRONTATIONS FESTIVES

Cette semaine, invitez vos amis à célébrer les fêtes de fin d'année avec les versions saisonnières de Chaque arme compte (arc et flèches) et Dernier survivant. Ces confrontations octroient le triple d'XP et de RDO$.





BONUS POUR LES CHASSEURS DE PRIMES

Les chasseurs de primes, prestigieux ou non, profiteront d'XP doublée pour leur personnage et leur progression dans le rôle en capturant des criminels recherchés ou en participant aux évènements de chasseur de primes du mode exploration.

De plus, les chasseurs de primes expérimentés pourront se lancer, en solo ou en groupe, dans des missions de criminel recherché notoire, chacune divisée en trois parties. Chacun des treize tableaux des primes offre une mission différente.









PROMOTIONS SAISONNIÈRES

Les offres saisonnières battent leur plein et même Cripps est d'humeur festive ! Il propose 30 % de réduction sur toute la boutique du campeur, des thèmes de camp aux compagnons canins et plus.

Les apprentis capitalistes et contrebandiers bénéficient d'une remise de 5 lingots d'or sur l'étal de boucher et de 10 lingots sur la distillerie clandestine. Ils profitent aussi d'une remise de 30 % sur tous les chariots de marchand (y compris celui de chasse), sur les objets de distillateur clandestin et sur les améliorations de la distillerie.









AVANTAGES PRIME GAMING

Les joueurs de Red Dead Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming obtiendront des récompenses pour recevoir les articles suivants :

Une licence de chasseur de primes gratuite

Une récompense pour une lisière couleur améthyste pour votre chariot de chasseur de primes

De plus, associez votre compte Prime Gaming avant le 18 janvier pour recevoir une récompense pour une amélioration de carte de compétence et une offre pour une remise de 50 % sur un schéma d'arme chez le recéleur.