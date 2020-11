Red Dead Online : le multi de Red Dead 2 devient un stand-alone, toutes les infos, prix et changements

Lancé un mois après la sortie de Red Dead Redemption 2, Red Dead Online a pris le temps de se densifier allègrement : un peu comme le vin, le multijoueur de l'aventure d'Arthur Morgan s'est bonifiée avec le temps pour proposer une expérience extrêmement immersive, particulièrement bien entretenue sur la durée par ses développeurs. Et visiblement, ceux-ci ont une vision à long terme du projet :En d'autres termes, cela veut dire que vous n'aurez plus besoin de Red Dead Redemption 2 pour vous immerger dans sa partie en ligne, cette dernière devenant dissociée du jeu original.Pour autant, la firme au R étoilé ne le proposera pas gratuitement :Après cette date, Red Dead Online sera vendu à son véritable tarif, probablement 19,99 dollars puisque Rockstar indique depuis son site officiel que "le prix promotionnel de 4,99 dollars correspond à une réduction de 75% du prix normal".Au passage, on nous informe que le tout sera rétrocompatible, et donc jouable sur PS5 et Xbox Series X/S.Enfin, dernière information à retenir :Une application gourmande, certes, mais qui permettra au passage de débloquer Red Dead Redemption 2 en un claquement de doigt si l'envie vous prend (moyennant paiement, bien entendu). Prêts à jouer les cow-boys ?