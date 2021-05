Ratchet & Clank Rift Apart : les temps de chargement seront plus rapides que dans les trailers annonce Insomniac Games

Lors de la dernière bande-annonce de gameplay diffusée cette semaine, Ratchet & Clank Rift Apart s'est permis de présenter plus amplement Rivet, second personnage jouable qui ne sera autre qu'une lombax d'un monde alternatif.: un temps de chargement particulièrement rapide bien remarqué des internautes, évidemment rendu possible grâce au SSD de la PlayStation 5.Figurez-vous qu'Insomniac Games travaille précisément dessus, au point de l'optimiser au maximum : ainsi,, prévue le 11 juin prochain sur PS5. En d'autres termes, il faudra patienter moins d'une seconde pour charger des environnements entiers, promettant des transitions vives et sans temps mort. Assurément l'un des "game changers" de cette génération, à n'en pas douter.