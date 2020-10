P.T. : non, la démo de Silent Hills ne pourra pas être téléchargée sur PS5

Si P.T. s'est très vite inscrit dans la légende, ce n'est pas seulement parce qu'il s'agit d'une expérience horrifique époustouflante mais aussi parce qu'il résulte d'une association, celle d'Hideo Kojima et de Konami, qui a fini en eau de boudin. Pour ainsi dire, l'éditeur japonais a tout simplement banni la démo de Silent Hills du PlayStation Store après son divorce avec le célèbre créateur, installant alors une aura quasi-mystique autour du projet d'épouvante. Aujourd'hui, seuls les petits malins qui n'ont pas supprimé le jeu de leur PS4 peuvent encore en profiter.Mais maintenant que la PlayStation 5 s'apprête à débarquer, se pourrait-il que les choses bougent un minimum ? Dans un communiqué relayé par GamesRadar+, Konami nous assure que P.T.... ne sera toujours pas téléchargeable, qu'importe la console, nouvelle ou récente. Voilà qui est dit. Néanmoins, un espoir subsiste : celui de transférer toutes les données, jeux compris, de sa PS4 à sa PS5. La chose sera effectivement possible, tout comme elle l'était entre deux PlayStation 4 grâce à un câble ethernet. Et là, peut-être pourra-t-on s'enfoncer à nouveau dans les couloirs torturés de Lisa sur la plateforme next-gen de Sony. Peut-être...