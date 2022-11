PS6 : Sony a déjà une idée de quand la console sera disponible et a peur pour Call of Duty

Il ne se passe pas un jour sans que l'on n'entende pas parler du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft . Le dernier élément en date provient d'un document fraîchement dévoilé par la Competition Markets Authority (CMA), l'équivalent britannique de notre Autorité de la concurrence. On y apprend que le constructeur américain a proposé à Sony Interactive Entertainment de continuer à commercialiser Call of Duty sur les consoles PlayStation jusqu'en 2027. Compte tenu du timing, on peut supposer que cette offre a été formulée après le deal de trois ans évoqué il y a peu par Jim Ryan, et avant le contrat de dix ans dont s'est targué récemment Microsoft dans les colonnes du New York Times.L'inquiétude du géant nippon réside dans le fait que selon lui, 2027 coïncidera avec la fin du cycle des Xbox Series et de la PS5. Un point visiblement partagé par Microsoft. "En effet, au plus tôt, la prochaine génération de consoles ne devrait pas arriver avant fin 2028", peut-on lire, la firme de Redmond soulignant encore une fois que l'impact du rachat d'Activision Blizzard ne repose que sur des spéculations. "Au moment où Sony Interactive Entertainment lancera sa prochaine PlayStation (ce qui devrait avoir lieu aux alentours de [information effacée]), il n'aura plus accès à Call of Duty ainsi qu'aux autres jeux d'Activision Blizzard, ce qui l'exposera à une désertion des joueurs et donc à une dégradation de sa compétitivité", explique pour sa part le camp d'en face.Du côté de Phil Spencer, on estime que même si Microsoft décidait de faire de Call of Duty une exclusivité Xbox, Sony Interactive Entertainment aurait largement le temps d'adapter sa stratégie commerciale. "Même en partant du principe que Sony Interactive Entertainment dispose des ressources nécessaires pour créer une licence à succès telle que Call of Duty, il faudrait beaucoup d'années et des milliards de dollars afin de développer un véritable challenger - et le cas de Battlefield montre qu'en dépit de nombreux efforts, la tentative pourrait être infructueuse", lui répond son rival.Précisons qu'une arrivée de la PS6 et de la prochaine Xbox en 2028 n'est qu'une simple hypothèse, car c'est avant tout l'évolution du marché qui dicte sa loi aux constructeurs.