PS5 & Xbox Series X : une pénurie prolongée jusqu'à mi- 2022, une entreprise chinoise très pessimiste

Et si la pénurie des consoles PS5 et Xbox Series X|S s'aggravait ? C'est en effet ce que laisse suggérer de nouvelles rumeurs qui émanent de la société Foxconn, entreprise taïwanaise bien connue qui travaille pour des grands fabricants tels que Apple, Microsoft, Cisco, Huawei, Toshiba, Xiaomi, Nintendo ou bien encore Sony. Alors que certains analystes pensent un retour à la normale d'ici la fin de l'année 2021 pour un réassort des nouvelles consoles, Yong Liu qui n'est autre que le Président de Foxconn estime que les contraintes de fabrication des composants nécessaires à ces machines pourrait bien s'étendre jusqu'au premier trimestre 2022. Ce dernier va plus loin en déclarant que les expéditions de commandes sont vouées à baisser de 10% dans les prochains mois, rappelant que dans cette pénurie mondiale, les PS4 et Xbox Series X|S ne sont clairement pas prioritaires. Plusieurs marchés sont touchés par cette pénurie, puisque l'automobile et la téléphonie sont également victimes de ce manque de substrat ABF.



S'il est vrai que ces dernières semaines, de nouveaux stocks ont permis à certains chanceux de mettre la main sur les nouvelles consoles, il reste toujours très compliqué de trouver une PS5 ou une Xbox Series X en boutique.