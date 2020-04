PS5 / Xbox Series X : Tequila Works (RiME, Gylt) compare les deux manettes

Raúl Rubio, le patron de Tequila Works (RiME, Gylt), et en ont donc profité pour lui demander son avis sur les deux accessoires."Le pad de la Xbox Series X, je l'utilise avant tout pour des raisons de confort : ça fonctionne parfaitement et c'est simple d'utilisation, a-t-il confié. Les contrôles sont classiques, mais le poids et la sensibilité des touches sont dosés avec justesse. En fait, c'est une approche assez conservatrice. En tant que développeur, je pense qu'ils ont avant tout recherché une sorte d'uniformisation des éléments en laissant de côté l'aspect gimmick. [...] Tout ce que vous faites sur PC, vous pouvez également le faire sur Xbox Series X. Du coup, il faut plus considérer cette manette comme une évolution."Concernant la DualSense, Raúl Rubio a estimé que Sony Interactive Entertainment tentait de bouleverser les habitudes. "Ils ont osé un plus, a-t-il indiqué. Ca va plus loin que le bouton Share qui était un processus à sens unique pour partager son expérience avec les autres. Le bouton Create permet de faire les choses de manière un peu plus active. C'est tout ce que je dirai sur ce sujet." On peut imaginer qu'un NDA bardé de clauses empêche le patron du studio espagnol d'en dire trop. En tout cas, il est d'accord sur le fait que la technologie haptique est un gros plus, et qu'une éventuelle collecte des données biométriques permettrait de proposer une expérience encore plus personnalisée.Sauf si le coronavirus en décide autrement, la PS5 et la Xbox Series X sortiront à la fin de cette année.