PS5 / Xbox Series X : la qualité des animations faciales explosera, selon un développeur

Francisco Aisa s'y connait plutôt bien puisqu'il a déjà travaillé chez Rockstar sur Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption II puis chez Naughty Dog sur The Last of Us. Part II... avant d'atterrir chez The Initiative, le nouveau studio prometteur de Microsoft chargé "de redéfinir le jeu triple A". Comme on dit par chez nous, le monsieur est un crack et il s'est entretenu avec Gaming Bolt au sujet de la prochaine génération : pour lui, la qualité graphique s'en ira "évidemment" du côté du photoréalisme... avec un accent tout particulier sur les expressions faciales

Si vous prenez The Last of Us 2, il suffit de regarder les expressions faciales : elles sont si folles, certaines d'entre elles m'époustouflent. Et rappelez-vous que je les ai vues tous les jours pendant le développement... et elles m'impressionnent encore. Ce genre de standard de qualité va encore s'améliorer. Une grande partie de cela est dû à la quantité de données que nous allons pouvoir traiter. Je pense donc que nous aurons non seulement une tendance à disposer de mondes plus grands, mais aussi de mondes plus crédibles avec des personnages qui le seront tout autant.



Évidemment, ce progrès va aussi de pair avec le budget : nul doute que les productions AAA disposeront d'assez de moyens pour parvenir à leurs fins tandis que les studios mineurs devront toujours redoubler d'ingéniosité malgré une liberté technique approfondie grâce aux nouvelles consoles.



Selon vous, quels titres arborent les meilleures animations faciales ?





La puissance des prochaines consoles et certaines de leurs spécificités, comme le SSD de la PS5 ou la Velocity Architecture de la Xbox Series X, permettront aux développeurs de redéfinir leurs standards et de proposer aux joueurs des expériences beaucoup plus permissives, mieux optimisées. D'un point de vue conception,