PS5 / Xbox Series X : entre les deux consoles, Gabe Newell (Valve) a fait son choix

Gabe Newell, le patron de Valve Software, a récemment participé au talk show australien The Project. L'occasion pour lui de revenir sur son périple en Nouvelle-Zélande, où il a orchestré le lancement de Half-Life : Alyx en mars. S'il avait prévu de s'accorder une dizaine de jours de repos là-bas, son séjour a duré plus longtemps que prévu suite au COVID-19 et au confinement imposé par les autorités gouvernementales. Pour autant, il semble avoir apprécié l'hospitalité du pays durant tous ces mois, puisque lui et deux de ses amis ont décidé d'organiser un concert gratuit (We Love Aotearoa) afin de remercier les locaux, sachant que l'événement aura lieu le 15 août prochain.





Bref, tout ça pour dire que lors de l'émission, le bonhomme a aussi été interrogé sur la PS5 et la Xbox Series X, et il n'a pas hésité à dire que sa préférence allait à la console de Microsoft. "Parce que c'est la meilleure, a-t-il souligné. Je n'ai aucun intérêt dans cette compétition. Naturellement, la plupart de nos jeux sont développés sur PC, mais des deux consoles, j'opterais certainement pour la Xbox Series X." Même si Gabe Newell assure faire preuve de neutralité, rappelons quand même qu'il a travaillé 13 ans chez Microsoft.