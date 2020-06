PS5 / Xbox Series X : EA promet des jeux plus "viscéraux"

Historiquement, les transitions entre les consoles ont été rythmées par une fidélité graphique allant crescendo et cela n'a pas changé - cette prochaine génération de jeux fera certainement un bond visuel - mais nous profitons également de la mémoire supplémentaire et des cycles CPU pour apporter beaucoup plus de détails à la vie.





Lors de son show EA Play Live de la semaine dernière, Electronic Arts a dressé les grandes lignes de son avenir : une très grande accessibilité de ses jeux, du cross-play à fond les ballons et une technique ultra-solide pour ses titres exclusivement next-gen. Sur ce dernier point, hormis le carnet de développeurs illustrant quelques travaux de DICE, BioWare ou Criterion, il fallait s'en remettre au trailer de FIFA 21 et Madden NFL 21 pour apprécier du temps réel tournant sur les prochaines machines : la chief studios officer d'EA, Laura Miele, s'est justement entretenue à ce sujet auprès de Games Industry.

Le réalisme semble effectivement l'un de leitmotivs d'Electronic Arts grâce à des technologies toujours plus poussées. Miele reprend :

Par exemple, pour Madden, nous utiliserons les statistiques de la NFL pour que chaque athlète du jeu évolue comme il le fait dans la vie réelle grâce aux mises à jour de la base de données. Les fans du stade seront des personnes uniques qui répondront à ce qui se passe le terrain. Le deferred rendering (NDLR : une technique de rendu pour l'ombre) nous permet d'utiliser les couleurs et les lumières de manière plus dynamique tandis que la météo dynamique aura un impact direct sur les athlètes, leur équipement et sur le terrain de jeu. Les jeux auront un feeling différent, ils seront meilleurs et seront plus viscéraux.





De bien belles paroles qui rejoignent aussi les grandes lignes de la PS5 et de la Xbox Series X : les machines aborderont des nouveautés qui se ressentiront une fois manette en main mais qui, commercialement parlant, sont difficiles à exhiber. Du coup, oui, on attend très clairement de pouvoir poser nos petites mimines sur les nouvelles bêtes de Sony et Microsoft...





