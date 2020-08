PS5 / Xbox Series X : Capcom encore indécis sur le prix de ses jeux next-gen

C'est un peu le débat houleux du moment : à combien seront vendus les jeux PS5 et Xbox Series X ? 2K Games s'est déjà positionné avec des titres tarifés à 70 euros - parfois encore plus cher, comme avec NBA 2K21 proposé à 75 euros ! - tandis qu'Ubisoft, lui, a calmé les foules en assurant une étiquette à 60 euros pour tous ses jeux... du moins d'ici la fin de l'année. Lors de sa session de questions-réponses avec les investisseurs, Capcom s'est justement vu poser la question : la firme d'Osaka a-t-elle déjà décidé des prix de ses futurs softs ? Spoiler : pas vraiment."Nous n'avons pas défini de politique pour le moment. Nous considérerons notre approche après avoir analysé nos forces et nos faiblesses tout en surveillant de près les tendances de l'industrie", a ainsi répliqué l'entreprise japonaise. Après tout, il faut dire qu'elle a encore le temps, ses deux seuls titres next-gen n'étant que Resident Evil 8 et Pragmata, respectivement prévus en 2021 et 2022. D'ici là, la société devrait avoir le temps d'établir une stratégie, surtout après avoir observé les gestes de la concurrence. Malynx, le lynx.