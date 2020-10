PS5 : voilà ce que pourrait donner l'interface avec d'autres jeux, il y a GTA 5

Quick test to see how Demon's Souls would look in the PS5 UI#ps5 #Demonssouls pic.twitter.com/ySe4oQdLAD — Dinjooh (@Dinjooh) 19 octobre 2020

Après avoir imaginé à quoi pourrait ressembler la DualSense avec d'autres coloris , après avoir fantasmé sur la PS5 munie d'autres faceplates , les fans se sont demandés ce que pourrait donner l'interface de la console avec un titre autre que Sackboy : A Big Adventure. Le Centre de Contrôle regroupant des cartes où sont indiquées différentes informations sur notre progression dans le jeu - mais pas que - les utilisateurs derrière ces créations se sont fait plaisir ; et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat a de la gueule. VideoTech a choisi GTA 5 en partant du principe que via le Centre de Contrôle, il sera possible de voir le pourcentage de complétion pour chaque personnage.Ce n'est pas le seul jeu Rockstar Games a servir d'exemple, puisque le même tweetos offre également un aperçu de l'interface avec Red Dead Redemption 2.Sur Reddit , ImageModeCMYK a lâché une autre image consacrée cette fois-ci à Bloodborne, ce qui permet de rappeler que certains jeux PS4 pourront également bénéficier de ces Activités.Pour ce qui est de Marvel's Spider-Man : Miles Morales, le joueur pourra garder un oeil à la fois sur la campagne principale et les quêtes annexes, tandis que pour Cyberpunk 2077, on peut imaginer suivre notre évolution dans les trois classes Nomad, Street Kid et Corpo.



Enfin, on vous laisse jeter un oeil au travail de Dinjooh sur Twitter qui, lui, a préféré se baser sur le remake de Demon's Souls.Pour mémoire, la sortie de la PS5 chez nous est fixée au 19 novembre prochain. Le modèle destiné au digital coûtera 399€, tandis que celui équipé du lecteur Blu-ray demandera de débourser 499€.