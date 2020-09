PS5 : voici les poids de Spider-Man Miles Morales et Demon's Souls, des jeux vraiment gourmands ?

Avec l'arrivée de la next-gen, beaucoup se demandent combien pèseront les prochains jeux : seront-ils nécessairement plus lourds que ceux actuels ? Si l'on attendra d'avoir entre les mains les titres du line-up de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X pour donner un verdict global, Sony se permet de nous communiquer un premier élément de réponse : le pois de Spider-Man Miles Morales et Demon's Souls.Le premier pèsera donc 50Go sur votre disque-dur, tandis que sa "Ultimate Edition" en fera 105Go ; le remake du jeu de FromSoftware, quant à lui, exigera 66Go d'espace libre. Pour des jeux de lancement, il s'agit de masses plutôt élevées qui viennent directement côtoyer celles des titres les plus massifs de cette génération comme Call of Duty Modern Warfare ou Red Dead Redemption II. On ose à peine imaginer ce que donneront les softs en fin de génération...Pour rappel, la PlayStation 5 sortira le 19 novembre par chez nous au prix de 399,99 euros pour sa Digital Edition et de 499,99 euros pour sa version "normale" avec lecteur de disques.