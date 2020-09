PS5 : voici à quoi ressemblera l'upgrade next-gen sur les jaquettes PS4

Si Microsoft a eu l'intelligence de nommer son système de mise à niveau next-gen Smart Delivery, Sony disposera plus ou moins de la même proposition (du moins, en fonction des éditeurs) sans porter de dénomination particulière : qu'importe, la mention d'une upgrade gratuite vers la version PS5 d'un jeu PS4 sera bel et bien faite sur la jaquette et grâce à Immortals Fenyx Rising, le prochain open-world d'Ubisoft détaillé hier, nous en avons enfin un premier aperçu.C'est donc à côté du PEGI que figurera un simple et sobre "Mise à niveau PS5 disponible", signifiant que suite à une simple mise à jour gratuite, le soft PS4 se transformera bel et bien en jeu PlayStation 5 sans que l'on ait à dépenser un kopeck supplémentaire.Aujourd'hui, de nombreux titres proposeront cette fonctionnalité plus qu'appréciable : Marvel's Avengers, Rainbow Six Siege, DiRT 5, Madden NFL 21, Kena Bridge of Spirits... Il y aura de quoi faire, pour notre grand bonheur.