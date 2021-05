PS5 : Sony annonce enfin de nouvelles couleurs pour la DualSense, premier trailer cosmique

Alors que certains fabricants indépendants font leur beurre en customisant des manettes et des coques de PS5 moyennant paiement, Sony semble enfin d'aplomb pour changer la donne soi-même :, le déjà iconique pad truffé de technologies de son monolithe blanc. L'organisation a également lâché un premier trailer très spatial, accompagné de détails concrets. On regarde ça ensemble.Ainsi, il y a un premier modèle de DualSense,, contrastant avec le noir profond de la partie inférieur (qui était déjà comme tel sur la version originelle). Ensuite, Sony a mis en lumière: notons que pour les deux manettes, la couleur des symboles PlayStation et des flèches directionnelles a été accordée pour s'adapter au mieux.Pour le prix en revanche, on repartira bredouille même si l'on imagine que la firme ne devrait pas tarder à lâcher plus d'informations. Pour rappel, une DualSense basique coûte 70 euros, donc les modèles Midnight Black et Cosmic Red ne devraient pas être vendues en dessous de ça. CQFD.