PS5 : une application remote play débarque par surprise sur la PS4

Il semblerait que les joueurs PS4 vont pouvoir contrôler leurs console next gen à distance via le remote play de Sony. Le bon plan pour profiter des derniers jeux à distance. En effet, une application "PS5 Remote Play" vient d'apparaître dans le menu système de la PS4, sans que Sony n'ait pipé mot à ce sujet. Comme avec l'application Remote Play standard, ce logiciel va permettre aux joueurs de prendre le contrôle de leur PS5 à distance. L'idée est donc de continuer à utiliser votre PS4 comme un client pour le jeu en streaming, au lieu de la mettre au rebut.

En clair, au lieu de revendre votre PS4, vous pourrez la laisser dans votre maison de campagne, et continuer à jouer aux jeux PS5 via internet, comme si de rien n'était. Pour connecter votre PS4 à une PS5, les joueurs devront activer la fonctionnalité Remote Play depuis le firmare de leur nouvelle machine, puis l'appairer via un code spécifique. Cette app devrait également permettre de jouer aux jeux PS5 avec une manette DualShock 4, ce que la nouvelle console ne permet pas normalement.