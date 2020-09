PS5 : un PSVR 2 sans PlayStation Camera ? Un nouveau brevet sème le doute

Depuis le temps que l'on aperçoit des brevets en tout genre concernant la réalité virtuelle, on se doute bien que Sony planche sur un nouveau PlayStation VR pour sa fameuse PS5. Et ce n'est pas celui dont on va parler aujourd'hui, fraîchement repéré par LetsGoDigital, qui dira le contraire : le croquis en question fait donc état d'une technologie précise, le tracking inside-out, permettant de jouer... sans capteur externe.Plus concrètement, ce système offre donc la possibilité de fonctionner sans PlayStation Camera et d'avoir un casque munis de capteurs et de gyroscopes lui permettant d'être quasi indépendant. Il faut bien avouer que si le PS VR 2 arrive à se dispenser de cet outil ainsi que de ses nombreux câbles, du moins si Sony y met une batterie... on y gagnera tous.Malheureusement, il faudra prendre notre mal en patience et attendre sagement une officialisation, si telle est prévue par le géant nippon. On croise les doigts !