PS5 : la rétrocompatibilité vue par un développeur, il comprend la frustration des joueurs

Alors qu'un brevet rendu public l'année dernière laissait penser que la PS5 allait être rétrocompatible avec tous les jeux PlayStation - excepté ceux sortis sur PSP et PS Vita - la réalité fut tout autre lors de la conférence de Mark Cerny. En effet, l'architecte de la console a fait savoir que celle-ci ne serait rétrocompatible qu'avec les productions PS4, sachant que le catalogue sera limité à une centaine de jeux au départ.Interrogé sur le sujet par nos confrères de GamingBolt , Marc-André Jutras, le directeur technique de Cradle Games, a indiqué comprendre la frustration des joueurs. "Quand on se met à leur place, c'est vrai qu'il est difficile de comprendre ce qui pose problème, a-t-il expliqué. Comment se fait-il que la PS5 ne soit pas rétrocompatible avec les jeux PS4, PS3, PS2 et PSone ? Il existe des émulateurs pour ces consoles, et comme les machines next-gen sont aussi puissantes que les PC dédiés au gaming, il n'y a donc aucune raison que ces jeux ne puissent pas tourner sur la console, même avec des bugs. J'aurais aimé qu'ils trouvent un moyen que la PS5 soit rétrocompatible avec toutes les consoles."Cela dit, Marc-André Jutras a confié être également conscient que la rétrocompatibilité impliquait des challenges qui n'étaient pas forcément d'ordre technique. "En tant que développeur, je pense qu'en termes de droits, c'est flou, surtout si le but est de vendre ces anciens jeux sur des stores, a-t-il souligné. Des sociétés n'existent plus, il pourrait donc être difficile d'accéder à leurs licences. Et puis, il n'est pas impossible que les anciennes consoles disposent d'un système de DRM, ce qui empêcherait les machines next-gen de lire les disques."On rappelle que sur Xbox One, il est tout à fait possible de lancer des jeux Xbox 360 et Xbox de manière physique et digitale. Il faut dire que Microsoft a fait de la rétrocompatibilité son cheval de bataille, une fonctionnalité longtemps ignorée (voire jugée inutile) par Sony Interactive Entertainment. Enfin, n'oublions pas de préciser que Cradle Games est actuellement à l'oeuvre sur Hellpoint, un Action-RPG prévu sur Xbox One, PC, PS4 et Nintendo Switch.