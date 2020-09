PS5 : Sony serein sur la rétrocompatibilité de la console, la quasi totalité des jeux PS4 tourneront dessus

A l'heure actuelle, on ignore si les jeux compris dans la PlayStation Plus Collection feront l'objet d'optimisations pour tirer profit des capacités de la PS5, ou si ça se fera de manière brute.



Les possesseurs de la PS5 ayant un compte PS Plus pourront jouer à une sélection de jeux PS4 qui ont défini la génération précédente, avec des titres comme Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter : World, Persona 5 et bien d’autres, explique le constructeur japonais. La PS Plus Collection sera un avantage supplémentaire qui s’ajoutera aux avantages dont les membres PS Plus bénéficient déjà avec le prix de leur abonnement."A l'heure actuelle, on ignore si les jeux compris dans la PlayStation Plus Collection feront l'objet d'optimisations pour tirer profit des capacités de la PS5, ou si ça se fera de manière brute.

Jim Ryan, le patron de Sony Interactive Entertainment, a profité d'une interview avec le Washington Post pour évoquer à nouveau la rétrocompatibilité de la PS5. On se souvient qu'en juin dernier , il avait déjà indiqué à CNET que les choses évoluaient dans le bon sens, et que les tests menés sur plus de 4 000 jeux PS4 étaient satisfaisants. Aujourd'hui, il enfonce le clou en affirmant que la PS5 est rétrocompatible avec 99% du catalogue de la PS4.Une excellente nouvelle qui permet de rappeler l'annonce de la PlayStation Plus Collection . "