PS5 : Sony annonce des progrès sur la rétrocompatibilité de la console

l'immense majorité des plus de 4 000 titres PS4 seraient jouables."Il avait également souligné que "lors de sa présentation, Mark Cerny a mentionné les 100 jeux PS4 les plus populaires afin de montrer que nos efforts concernant la rétrocompatibilité se passent très bien. Nous avons déjà testé des centaines de titres et nous nous préparons à en tester des milliers d'autres alors qu'on se rapproche du lancement de la console. Nous fournirons des mises à jour concernant la rétrocompatibilité, mais aussi d'autres infos sur la PS5 dans les mois à venir."C'est ce qu'a fait récemment Jim Ryan au cours d'une interview accordée à CNET . Selon le président de Sony Interactive Entertainment, les travaux se déroulent bien. "Nous avons affirmé que la PS5 avait été conçue pour fait tourner les jeux PS4, a-t-il assuré. Avec les éditeurs et les développeurs, nous menons des tests sur plus de 4 000 jeux. Nous sommes satisfaits des progrès réalisés." Compte tenu que la PS5 sera déclinée en deux modèles, nul doute que des précisions sur la manière dont la rétrocompatibilité se déroulera dans les deux cas seront apportées.