PS5 : Sony prévoit des exclus plus fréquentes, mieux construites et à l'écoute de sa communauté

L'adversité des jeux PC online et des joueurs des autres industries va encore s'intensifier. [...] SIE prévoit de renforcer l'investissement dans ses IP et de travailler à l'amélioration de la valeur de la marque, de favoriser les communautés et l'engagement des utilisateurs tout en améliorant les services directs qui se rapprochent des joueurs.

Dernièrement, Sony a publié un rapport d'activité annuel dans lequel il explique quelques-uns de ses plans d'avenir : on y apprend notamment que la firme prévoit de sortir plus de portages PC de ses exclusivités "de manière à travailler sa rentabilité"... et aussi que ces dernières devraient être consolidées de plusieurs façons.

Pour renforcer le contenu de ses IP, SIE accélérera l'amélioration et la sortie de ses titres PlayStation exclusifs.

Des propos généraux vite suivis par une indication beaucoup plus concrète et croustillante :



Et par "amélioration", Sony n'entend pas qu'une hausse de qualité générale dans l'histoire, les personnages, les concepts et l'on en passe mais bien des apports novateurs comme "l'introduction de nouvelles technologies en ce qui concerne la vitesse, les sensations haptiques ou l'aspect sonore". Entre autres, les fonctionnalités inédites de la PS5 - son SSD, le ray tracing ou la 3D audio - ou de sa DualSense (les vibrations haptiques, les gâchettes adaptatives, le tapis tactile, etc.) devraient largement être mises à contribution. Quant au nombre d'exclusivités, il devrait donc être encore plus conséquent avec une fréquence de sorties plus élevé...



Autre détail qui a son importance : Sony compte utiliser le système de collecte de données de la PS5 pour "se rapprocher de ce qui motive le plus des joueurs", toujours de façon à analyser le marché et pondre des titres adaptés à sa communauté.



On rappelle que la PlayStation 5 sortira en fin d'année à une date précise qui reste à dévoiler : sa concurrente, la Xbox Series X, a d'ores et déjà été confirmée pour le mois de novembre.