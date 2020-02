PS5 : Sony préparerait-il ses propres manettes à la Valve Index ? Un brevet sème le doute

Alors que le PlayStation VR 2 commence sérieusement à se concrétiser, une entreprise ayant même récemment vendu la mèche à propos de son existence, Sony continue de déposer des brevets pour le moins très intéressants. Celui récemment repéré par Upload VR s'avère franchement croustillant, et pour cause : il dévoile de toutes nouvelles manettes dans la même veine des pads du Valve Index.De la même manière, ces nouveaux outils intégreraient une poignée dans laquelle insérer sa main, plusieurs boutons et, surtout, des capteurs pour tracer avec précision les mouvements des doigts. Tout comme chez les Knuckles V2 de Valve, donc, dont voici une petite démonstration.Comme d'habitude, gardons en tête qu'il ne s'agit que d'un brevet et rien n'indique clairement l'arrivée de ces engins sur le marché : Sony souhaite peut-être juste de protéger de la concurrence... au cas où. On verra bien.