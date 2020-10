PS5 : Sony dévoile entièrement l'interface de sa console, voici toutes les nouveautés

Nous y sommes enfin. Après des mois d'attente et un teasing il y a seulement quelques jours, Sony passe enfin à la vitesse supérieure et livre une grosse présentation de l'interface de la PS5 : sobre et élégante, celle-ci fait donc l'objet d'une vidéo de onze minutes, commentée par Hideaki Nishino, à la tête de l'équipe Planification et gestion des plateformes de PlayStation.La première chose que l'on constate, c'est que le menu de la machine rappelle fichtrement celui de sa grande sœur PS4, reprenant son système de tuiles : ici, ces cases sont dénommées "cartes" et auront toutes une utilité bien précise. De manière globale, la PS5 fluidifiera et simplifiera les fonctionnalités apportées lors de cette génération et, mieux, approfondira largement les possibilités.Par exemple, il sera possible d'accéder, en plein jeu, à des soluces pour les joueurs bloqués (disponibles pour certains titres et pour les abonnés du PlayStation Plus), de joindre un chat vocal instantanément sans repasser par l'interface ou même d'accéder à une party directement : il sera même possible de partager notre écran en simultané, histoire d'admirer la partie d'un ami pendant que l'on s'attèle à la sienne. L'aspect communautaire s'appuiera également du partage renforcé de screenshots ou vidéos.Autre gros morceaux, les Activités permettront de sectionner un jeu en plusieurs morceaux : en l'occurrence, dans Sackboy A Big Adventure qui sortira au line-up, on pourra sauter directement dans certains niveaux depuis l'interface de la PS5, y mettre des mémos ou, grâce à un système d'analyse de la machine, connaître le temps restant pour terminer un level.D'autres petites friandises sont également à déclarer : le PlayStation Store ne sera plus une application à part entière mais un boutique directement intégré au menu, accessible immédiatement sans temps de chargement. De là, on pourra bien entendu acheter des jeux PS5 mais également PS4, la bête s'avérant rétrocompatible.Plus que les mots, nous vous conseillons de jeter un œil à la vidéo ci-dessous (et d'activer les sous-titres français) qui devrait être autrement plus efficace : alors, un premier avis ?