PS5 : Sony assure que tout se passe comme prévu, la console sortira bien cette année

Alors que l'épidémie de coronavirus semblait avoir remis en cause la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X à la fin de l'année, ces dernières semaines, Microsoft et Sony Interactive Entertainment ont tour à tour affirmé que leurs consoles respectives arriveraient à l'heure. Lors de la publication de ses résultats financiers pour l'exercice 2019-2020, le constructeur japonais a enfoncé le clou tout en évoquant les jeux actuellement en développement."Concernant le lancement de la PlayStation 5, bien que certains facteurs - tels que le télétravail et les restrictions en matière de voyages internationaux - ont causé quelques difficultés au niveau du processus de contrôle et de la qualification des chaînes de production, les choses continuent d'avancer pour un lancement de la console à la fin de l'année, a déclaré Sony Interactive Entertainment. A l'heure actuelle, aucun souci majeur n'a été soulevé dans le développement des jeux, qu'ils s'agissent de nos studios internes ou de nos partenaires."Une excellente nouvelle pour ceux qui comptent se procurer la PS5 day one, d'autant que contrairement à Microsoft qui n'écarte pas la possibilité de reporter certains de ses jeux si la situation l'exige, Sony Interactive Entertainment semble plus serein sur ce sujet. Malgré tout, compte tenu de l'incertitude ambiante, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.