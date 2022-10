PS5 : Sony annonce un pack God of War Ragnarök, un clip vidéo pour célébrer la bonne nouvelle

Immerse yourself with 4K visuals, 3D Audio, haptic feedback, and more when you play #GodofWarRagnarök on PS5.



Alors que les revendeurs se font immédiatement dévaliser dès qu'ils ont quelques PS5 en stock, Sony Interactive Entertainment annonce via Twitter un pack réunissant sa console ainsi que le très attendu God of War Ragnarök. Le constructeur japonais n'a précisé aucun tarif, et on sait seulement que le bundle arrivera en même temps que le jeu, soit le 9 novembre prochain. Histoire de célébrer cette bonne nouvelle, on a droit à un clip vidéo qui fait comprendre que les nouvelles aventures nordiques de Kratos et de son fils Atreus exploiteront les capacités de la PS5 (4K, audio 3D par exemple), sans oublier les fonctionnalités de la DualSense, dont le retour haptique qui permettra de ressentir l'impact des coups.Pour les collectionneurs, on rappelle que différentes éditions ont été annoncées l'été dernier , dont la Jotnar proposée au prix de 269,99 € sur le site PlayStation . Elle contiendra, entre autres, une réplique de Mjöllnir de 40 cm. Enfin, si Sony Interactive Entertainment et Santa Monica Studio ne semblent pas décidés à commercialiser une PS5 aux couleurs de God of War Ragnarök - qui, ne l'oublions, est également attendu sur PS4 - on pourra quand même se consoler avec une DualSense collector dont la sortie est aussi fixée au 9 novembre.