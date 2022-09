God of War Ragnarök : pas de console collector, mais une manette PS5 aux couleurs du jeu

God of War Ragnarök

En plus d'un nouveau trailer dequi a clairement assommé les spectateurs pour la fin de ce State of Play explosif, Sony Interactive Entertainment a également révélé que le jeu bénéficiera d'une manette PS5 aux couleurs du jeu. Dans une courte vidéo de présentation, on la voit sortir de la glace pour faire apparaître ses deux couleurs, blanc et bleu, sertis de deux loups aux abois placés sur le pavé tactile. Forcément, les joueurs Xbox qui sont habitués à des éléments visuels plus recherchés, avec des teintes différentes dans les couleurs, des jeux de textures et parfois des composants en relief ne peuvent qu'être déçu de ce résultat. Evidemment, on attendra d'avoir la DualSense entre les mains pour savoir si Sony Interactive Entertainment nous réserve des surprises qu'on n'a pas pu voir dans ces images 3D, mais difficile d'être pleinement satisfait pour le moment.La sortie de cette manette PS5 God of War Ragnarök est prévue pour le 9 novembre prochain, soit la même date que le jeu vidéo.