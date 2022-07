God of War Ragnarök : ça sera le 9 novembre, voici les éditions Collectors avec la réplique de Mjölnir

God of War Ragnarök sortira bien en 2022, le 9 novembre très précisément. Après des mois de doute, laissant penser qu'un report de dernière minute n'était pas impossible, Sony Interactive Entertainment verrouille le tout en balançant cette date définitive et une quantité d'informations supplémentaires. En effet, deux vidéos ont été postés en parallèle, histoire que l'actualité tourne autour de la mythologie nordique aujourd'hui, en cette période calme. Il y a tout d'abord une nouvelle bande-annonce, tout en CGI, courte de 30 secondes et qui sera utilisée pour tous les spots télé et ciné. Pratique pour en mettre plein la vue en moins de 30 secondes et donner envie au grand public de céder à la tentation. La seconde vidéo, plus longue, est là pour présenter les é

Kratos et Atreus ne nous feront pas faux bond cette année, pusiqueditions Collector et Jotnar qui seront commercialisés le jour J. C'est Rafael Grassetti, Art Director chez Santa Monica Studio (qui est d'ailleurs très présent sur Twitter pour nous partager ses oeuvres) et Ryan Hurst, le comédien prêtant sa voix à Thor dans le jeu et qu'on a pu voir dans les séries The Walking Dead et Son of Anarchy, qui se sont chargés de déballer tout le contenu de ces éditions limitées. L'objet qui évidemment attire l'attention, c'est évidemment cette réplique de 16 " (40 cm) du fameux marteau de Thor, Mjölnir, qui est tout simplement sublime !Voici le détail de toutes les éditions du jeu.

God of War Ragnarök – Édition Standard

L’édition Standard de God of War Ragnarök (en version numérique ou physique) inclut le jeu complet pour PlayStation 4 ou pour PlayStation 5.

Si vous achetez l'édition Standard de God of War Ragnarök pour PlayStation 4, vous pourrez la mettre à jour vers la version PlayStation 5 pour 10 $ US (ou l'équivalent dans votre devise locale).











God of War Ragnarök – Édition Deluxe numérique

Dans l’édition Deluxe numérique de God of War Ragnarök, vous trouverez :

Le jeu complet God of War Ragnarök pour les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5.

L’armure de Valnoir pour Kratos**

La tenue Valnoir pour Atreus (cosmétique)**

Les manches de lames Valnoir pour les Lames du Chaos**

La poignée de hache Valnoir pour la hache Léviathan**

La bande originale numérique officielle de God of War Ragnarök

Un mini artbook numérique Dark Horse

Un ensemble d’avatars

Un thème PlayStation 4











God of War Ragnarök – Édition Collector

Comme vous l’avez vu dans la vidéo plus haut, l’édition Collector de God of War Ragnarök nous est offerte dans une sublime boîte représentant la fresque de la Gardienne du savoir. Cette fresque fait partie des triptyques que Kratos et Atreus ont pu observer dans God of War (2018), et elle dépeint le récit d’une mystérieuse prophétesse, la sorcière géante Gróa, qui fut la première à avoir une vision du Ragnarök.





En ouvrant cette fresque, vous pourrez trouver :

Un code de téléchargement imprimé pour le jeu complet God of War Ragnarök pour les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5.

Un boîtier Steelbook (disque non inclus) – Le boîtier Steelbook de God of War Ragnarök offre une représentation de l’ours et du loup.

Des statuettes des jumeaux Vanes de 5 cm – Dans le même style que les sculptures de bois d’Atreus des frères huldres de l’édition Collector de God of War (2018), l’édition Collector de God of War Ragnarök vous offre ces statuettes des jumeaux Vanes.

Un jeu de dés des nains – Cette édition inclut un jeu de dés avec une finition couleur bois de qualité dans un petit sac portant le symbole d’Yggdrasil.

Réplique de Mjöllnir de 40 cm – Une réplique détaillée de l’arme fétiche de Thor dans God of War Ragnarök.

L’édition Collector inclut également les objets numériques suivants* :

L’armure de Valnoir pour Kratos**

La tenue Valnoir pour Atreus (cosmétique)**

Les manches de lames Valnoir pour les Lames du Chaos**

La poignée de hache Valnoir pour la hache Léviathan**

La bande originale numérique officielle de God of War Ragnarök

Un mini artbook numérique Dark Horse

Un ensemble d’avatars

Un thème PlayStation 4









God of War Ragnarök – Édition Jötnar

L’édition Jötnar de God of War Ragnarök contient une sélection d’objets de qualité conçus avec soin par nos équipes de Santa Monica Studio afin que cet ensemble de collection soit digne de nos merveilleux fans. Vous avez pu découvrir son contenu en vidéo un peu plus haut, mais nous allons également le détailler ici.

En ouvrant la fresque de la Gardienne du savoir, vous trouverez :

Un code de téléchargement imprimé pour le jeu complet God of War Ragnarök pour les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5.*

Un vinyle de 18 cm avec la musique de Bear McCreary – Il comporte deux morceaux composés par Bear McCreary.

Un ensemble de pin’s Faucon, Ours et Loup – Représentant respectivement Faye, Kratos et Atreus, ces pin’s symbolisent la famille de nos héros.

L’anneau Draupnir légendaire – Draupnir, un anneau légendaire de la mythologie nordique, présenté dans un sac en tissu rouge.

Le jeu de dés de Brok – Un jeu de dés avec une finition métallique et des détails bleutés. Le sac de dés porte l’emblème des frères huldres.

Une carte en tissu d’Yggdrasil – Cette carte en tissu montre chacun des neuf royaumes au sein des branches et des racines d’Yggdrasil.

Un boîtier Steelbook (disque du jeu non inclus)

Des statuettes des jumeaux Vanes de 5 cm

Une réplique de Mjöllnir de 40 cm

L’édition Jötnar inclut également les objets numériques suivants* :

L’armure de Valnoir pour Kratos**

La tenue Valnoir pour Atreus (cosmétique)**

Les manches de lames Valnoir pour les Lames du Chaos**

La poignée de hache Valnoir pour la hache Léviathan**

La bande originale numérique officielle de God of War Ragnarök

Un mini artbook numérique Dark Horse

Un ensemble d’avatars

Un thème PlayStation 4



Les éditions de God of War Ragnarök seront disponibles en précommande à compter du 15 juillet à 10h.