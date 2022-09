PS5 Slim : elle disposerait d'un lecteur Blu-ray amovible, premières rumeurs

A chaque nouvelle génération de PlayStation son modèle Slim. Une pratique à laquelle Sony Interactive Entertainment nous a habitués depuis l'ère PS2 et qui s'est répétée systématiquement. La PS5 n'en démordera visiblement pas et selon certains insiders, la PS5 Slim disposerait d'un lecteur Blu-ray amovible. C'est Tom Henderson, journaliste qui a ses entrées coulisses, qui le fait savoir dans un article posté chez Insider Gaming , révélant que Sony songe à faire des économies de production. Forcément, avec la pénurie liée à la pandémie; le constructeur japonais chercher des moyens efficaces pour ne pas se retrouver dans la même situation depuis maintenant deux ans. Actuellement, la PS5 est vendue en deux versions : une version avec un lecteur de disques Blu-ray intégré et une autre en édition digitale, incapable de lire les disques. L'idée est de supprimer ces deux modèles pour se focaliser sur un seul, auquel il serait possible de greffet un lecteur externe. Dans les faits, cela signifie qu'on pourrait se retrouver avec une machine vendue seule (ou en bundle avec ce lecteur amovible), mais que surtout, il sera possible d'acheter le lecteur à l'unité, ce qui facilitera les réparations en cas de panne.Dans les informations relayées par Tom Hendersen, il est aussi précisé que ce lecteur amovible a été pensé pour se greffer directement à la machine, sans pour autant gâcher son esthétisme, et sans donner le sentiment qu'il s'agit d'un lecteur de disques externe. Autre détail important : le chassis de la nouvelle PS5 dite "Slim" a également été entièrement repensée, l'idée étant de proposer une console plus petite, plus fine et plus légère. La sortie de cette nouvelle PS5 serait prévu durant l'exercice fiscal 2023 et que Sony aurait déjà prévu de produire 18.5 millions de cette nouvelle PS5. On rappelle que 21.7 millions de PS5 ont été vendues depuis sa sortie en Novembre 2020, des chiffres arrêtés en juin 2022.