PS5 Project Leonardo : un kit d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap

Il n'y avait pas que le PlayStation VR 2 qui était au coeur des sujets lors de la conférence de presse de Sony Interactive Entertainment lors du CES 2023 de Las Vegas, l'accessibilité aussi. Le constructeur japonais a en effet dévoilé Project Leonardo, un nouvel appareil à brancher sur PS5 afin de permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir jouer correctement aux jeux vidéo. Sony emboîte donc le pas à Microsoft plusieurs années après la sortie du Xbox Adaptative Controller (Septembre 2018), afin de continuer à être de plus en plus inclusif. L'appareil a d'ailleurs été développé en étroite collaboration avec la communauté, des experts en accessbilité, mais aussi des développeurs de jeux. Les premiers visuels dévoilent un objet circulaire où l'on retrouve tout un tas de boutons qu'il est évidemment possible de personnaliser, en changeant l'emplacement mais aussi la forme et la taille. Bien sûr, les joueurs pourront remapper les touches et même intégrer deux fonctions sur la même touche, sachant qu'il sera aussi possible d'enregistrer les profils utilisateurs.Project Leonardo peut être utilisé seul ou être associé à un autre appareil Project Leonardo, ou bien une manette DualSense. Il est également conçu pour être compatible avec d'autres appareils tiers par le biais de ses quatre ports AUX de 3,5 mm. Cela permet aux utilisateurs d'intégrer des commutateurs, des boutons ou des sticks analogiques spécialisés au contrôleur Project Leonardo. Les accessoires externes peuvent être connectés ou déconnectés dynamiquement, et chacun peut être configuré pour agir comme n'importe quel autre bouton. De cette manière, un ami ou un membre de la famille peut alors aider le joueur handicapé à contrôler le personnage du joueur avec un contrôleur DualSense ou un deuxième contrôleur Project Leonardo. Là encore, les contrôleurs peuvent être activés ou désactivés dynamiquement et utilisés dans n'importe quelle combinaison. Sony Interactive Entertainment a expliqué que l'appareil est toujours en cours de développement et que les concepteurs continuent de recueillir de précieux feedbacks de la communauté.