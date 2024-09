PS5 Pro : les joueurs sont scandalisés, mais à qui s'adresse la nouvelle console de Sony ?

Le prix a été lâché en fin de vidéo, à la fois de façon discrète mais aussi de manière totalement assumée : la PS5 Pro sera vendue 800€ en Europe. Un tarif exorbitant que personne n'a vu venir, ni même les Madame Irma de Twitter qui se gaussaient d'une commercialisation raisonnable de la part de Sony. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces 799€ demandés en sortie de caisse, c'est le modèle all-digital et donc dénué de lecteur de disques. Si jamais le consommateur souhaite profiter d'un lecteur Blu-ray, il va falloir sortir 130€ de plus, ce qui fait évidemment monter la facture. Et si jamais vous souhaitez avoir le socle, sachez qu'au final, cette PS5 Pro avec son kit complet approche la valeur de 1 000€. C'est du jamais vu chez PlayStation, c'est également une première dans le monde du jeu vidéo.







LE FLOP PS3, C'EST DU PASSÉ



Et pourtant, des tarifs trop élevés pour la bourse des joueurs, Sony en a déjà fait les frais, en 2007 plus précisément, lors de la sortie de la PS3 et les 600€ qui étaient déjà demandés au comptoir. Au lancement, la PS3 fut un véritable échec commercial, au point où devant les points de vente, le soir de sortie, sur les Champs-Elysées, il n'y avait qu'une seule personne qui avait braver le froid pour être le seul et unique client dans une file d'attente fantôme. Une erreur qui n'a pas été réitérée la génération suivante avec la PS4, débarquée avec un prix ultra compétitif de 399€. Quand on y repense, et avec les tarifs pratiqués aujourd'hui, il est presque surréaliste de se dire que la PS4 est sortie à moins de 400€ sur un marché pourtant concurrentiel. D'ailleurs, il y a 9 ans, la PS4 Pro a débarqué en milieu de génération pour le même prix, alors que la PS4 standard avait vu son prix être abaissé à 299€, soit 100 euros de plus. Mais aujourd'hui, en 2024, la PS5 Pro va être commercialisée à 800€, soit le double que la PS4 Pro en son temps.









Comment en est-on arrivé là ? En prenant du recul, c'est pas vraiment surprenant. Depuis quelques années, Sony PlayStation a pris un virage 'Apple style' assez significatif et qui semble prendre une plus grande ampleur. Sony sait que sa communauté aime la marque PlayStation, mais est-elle prête à se ruiner pour ses beaux yeux, comme c'est le cas avec Apple et ses apôtres ? Si l'on se fie aux ventes de la PS5, sortie en temps de crise et en plein COVID, Sony tape dans le mille. Mais dès lors qu'on fait le point sur d'autres produits, comme sa manette pro DualSense Edge et son PlayStation VR 2, on frôle plutôt la catastrophe au niveau des ventes. Sony serait-il en train d'abuser de ce statut de quasi monopole ? Comme Xbox n'est plus vraiment là pour rééquilibrer les choses (la faute à ses consoles qui ne se vendent plus), Sony se lâche complètement, au point de ne plus toucher terre par moments. Sont-ils les seuls dans cette démarche ? Evidemment que non. Il suffit de prendre le secteur de la téléphonie, du marché des smartphones, pour constater que les prix ont carrément quadruplé en moins de 20 ans aussi. Le dernier iPhone dernier cri en mode Max Pro et le max d'espace disque, c'est 2 000€ aujourd'hui. Et ne nous voilons pas la face : nous avons tous notre part de responsabilité. Car un consommateur qui continue d'acheter à des prix aussi indécents, c'est un mauvais signal donné aux constructeurs. Alors certes, la période COVID et l'inflation ont fait grimper les prix, mais là, rien qui ne justifie un prix doublé entre la génération PS4 et PS5, soyons honnêtes.







QUALITÉ OU ET PERFORMANCES



Sauf que Sony sait parfaitement quel type de clientèle il vise avec la PS5 Pro, et ce n'est malheureusement le joueur lambda. Quand on sait que la PS4 Pro représente 13% des ventes de la génération PS4, il s'agit évidemment d'un public restreint, celui qui achète le haut de gamme chez PlayStation pour la qualité ultime. On ne sait pas si le constructeur japonais saura séduire un plus large public dans les prochaines années, mais il est assez évident qu'avec le temps, on n'oubliera tous ce moment de râle. C'est d'autant plus vrai quand les vidéos de performances comparatives sortiront et nous prouveront que ne plus à choisir entre 'Qualité' et 'Performances', c'est un vrai confort de jeu. Et puis, doit-on rappeler que nous sommes à un an de la sortie de GTA 6, le prochain jeu de Rockstar Games qui va sans doute redéfinir pas mal de choses.





Bon, c'est pas le tout du chou mais faut de la viande avec. Pour 800€, de quoi dispose-t-on avec cette PS5 Pro ? Première chose à savoir, c'est que le disque dur, ou plutôt le SSD, passe de 1 à 2To, ce qui est assez confort quand on voit que les gros jeux pèsent désormais entre 80 et 150 Go. Black Myth Wukong, c'est plus de 150 Go sur PS5 je vous rappelle. Mais ce qu'il faut surtout retenir de cette PS5 Pro, c'est qu'elle va mettre fin au fameux dilemme de tout joueur, quand il doit choisir entre Qualité Graphique ou Performances pour ses jeux. En gros, la PS5 Pro va disposer d'un processeur graphique amélioré, doté de 67 % d'unités de calcul en plus que la console PS5 actuelle et d'une mémoire 28 % plus rapide. Globalement, cela permet un rendu jusqu'à 45 % plus rapide pour le gameplay, ce qui rend l'expérience beaucoup plus fluide.









QUOI DE NEUF DOC' ?



On a aussi une technologie Ray-Tracing qui a été amélioré, ce qui permet à la console d'offrir plus de réflexion de la lumière et de manière plus dynamique. Cela permet aux rayons d'être projetés à des vitesses deux fois, voire trois fois supérieures à celles de la console PS5 actuelle et le meilleur exemple donné durant la vidéo, c'est sur Gran Turismo 7 et le fait que les reflets entre deux voitures sont aussi bien présentes. Un détail pour certains, une importance pour les puristes, car on le sait, c'est dans les détails que le diable se cache. Autre fonctionnalité mise en avant, le PlayStation Super Spectral Resolution ou PSSR, qui est une nouvelle technologie piloté par l'IA et qui permet d'obtenir une clarté d'image ultra nette en ajoutant énormément de détails et qui rappelle évidemment la technologie du DLSS sur PC. Tout ça a pour but de ne plus faire de concessions entre une image en 4K et un frame-rate à 60 images par seconde. Est-ce que ça va s'appliquer à tous les jeux ? La question mérite d'être posée surtout quand on voit que les jeux deviennent de plus en plus gourmands et performants. Toujours est-il que sur le papier, c'est la promesse, d'autant qu'un système de PS5 Pro Game Boost est prévu avec la console et qui va s'appliquer à plus de 8 500 jeux PS4 rétrocompatibles et qui seront jouables sur la PS5 Pro.







Cette fonctionnalité peut stabiliser ou améliorer les performances des jeux PS4 et PS5 pris en charge. La qualité d’image améliorée pour les jeux PS4 est également disponible pour améliorer la résolution de certains jeux PS4. Tous ces jeux boostés seront d'ailleurs identifiés par une étiquette PS5 Pro Enhanced comme c'était le cas à l'époque de la PS4 Pro et on a déjà une liste de jeux qui seront compatibles avec ce boost : Alan Wake 2, Assassin’s Creed Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Part II Remastered, et bien d’autres encore. La PS5 Pro sera également lancée avec la dernière technologie sans fil, le Wi-Fi 7, dans les territoires prenant en charge cette norme. Le VRR et le jeu en 8K sont également pris en charge, mais bon, on sait que c'est du bullshit marketing ça. Concernant le design, les infos de Dealabs se sont vérifiés et on reste sur le même modèle que le PS5 et PS5 Slim, sauf que les trois bandes sont bel et bien là, ce qui lui confère un joli look et le sobriquet de PS5 Pro Adidas.



Dans tous les cas, la PS5 arrivera le 7 novembre prochain, juste avant Thanksgiving et Noël et elle sera proposé à 800€ en Europe, alors qu'aux Etats-Unis, c'est 700$. Elle est peut-être là, la vraie douille...