PS5 : "Pour moi, le SSD est incroyable" confie Cory Barlog (God of War)

S'il y a bien une personne qui a appris la maîtrise des consoles Sony, c'est Cory Barlog : on lui doit God of War II, les prémices de God of War III et bien entendu le tout dernier opus de 2018, d'ailleurs titré Game of the Year en toute légitimité. Invité dans le podcast Animal Talking, l'Américain s'est ainsi confié au micro de l'animateur Gary Whitta, qui s'est empressé de lui poser l'ultime question : quelle est la chose qui l'excite le plus au sujet de la PlayStation 5 ? Ni une, ni deux, le directeur créatif de Santa Monica s'est concentré sur un élément déjà bien mis en avant de la machine...



"Pour moi, le SSD est incroyable", déclare-t-il avant d'avouer : "Je suis impatient et je n'aime aucun type de temps de chargement. Nous avons donc fait de gros efforts dans cette saga - et ce depuis la PS2 - pour essayer de cacher tous ces loading times. Vous n'avez donc jamais eu vraiment l'impression d'avoir affaire à cet élément artificiel qui vous fort de l'ambiance : nous les avons cachés derrière les menus, les arbres de compétences, etc." Effectivement, on se souvient aussi dans le dernier God of War des couloirs narratifs entre Kratos et Atreus, masquant diablement bien les chargements de niveaux. "Il y aura des choses vraiment cool que nous pourrons faire, je pense."



Cory Barlog continue : "À mon avis, nous allons avoir de nombreuses surprises venues de différents studios. Sur certains jeux, on pourra se dire "tiens, je maîtrise aussi ce qu'ils font là" et ainsi avoir des choses intéressantes et nouvelles auxquelles les développeurs s'essaieront." Un enthousiasme qui poussera à la créativité, donc, mais pas avant quelque temps néanmoins : "Ça pourra prendre peut-être quelques années avant que l'on puisse voir la magie possible qu'il est possible d'accomplir avec ce hardware... et c'est super excitant."



A priori, il y a de très fortes chances que Cory Barlog et son équipe ne travaillent actuellement sur God of War 2 : autant dire que l'on a particulièrement hâte de voir ce que donnera l'aventure sur PlayStation 5.