PS5 : bonne nouvelle, on pourra bien y jouer avec la DualShock 4

On le sait, la grande majorité des jeux PS4 seront compatibles avec la PlayStation 5 : on manque encore de détails sur le sujet mais, a priori, l'expérience devrait être magnifiée grâce aux capacités de la nouvelle console de Sony. Mais quid de la fameuse DualShock 4 ? Il y a six mois, un site affirmait de sources proches que la célèbre manette serait fonctionnelle sur la machine, soit une information qui n'avait jamais été confirmée officiellement depuis (la DualSense n'avait même pas encore été dévoilée) : néanmoins, le géant japonais vient tout juste de mettre à jour sa boutique officielle anglophone... et une nouvelle mention y figure sur les fiches des pads PlayStation 4."PS5 compatible", voilà un macaron sacrément explicite qui clarifie enfin la situation : oui, les DualShock 4 seront bien utilisables sur PlayStation 5 et c'est une excellente nouvelle pour tous ceux ayant investi largement dans l'acquisition ou la personnalisation de ces précieux objets. On attendra toutefois davantage de détails : est-ce que tous les modèles seront concernés ? Ne pourra-t-on y jouer que sur les jeux PS4 ? Est-ce que tous les titres PS5, notamment ceux usant pleinement des capacités de la DualSense, seront jouables malgré tout ? On espère que oui, bien évidemment, mais en l'état, il s'agit d'attendre l'intervention de Sony.